Workshop an Horber Realschule: Wie fühlt sich Demokratie im Alltag an?

Ein Workshop mit Schauspieler und Theaterpädagoge Youssef Maghrebi machte demokratische Werte für die Klasse 10c der Realschule Horb praktisch erlebbar.
Demokratie ist mehr als ein Begriff aus dem Gemeinschaftskundeunterricht – sie lebt vom täglichen Miteinander. Wie demokratische Werte praktisch erfahrbar werden können, zeigte ein besonderer Workshop mit der Klasse 10c der Realschule Horb. Geleitet wurde der Projekttag von Youssef Maghrebi, Schauspieler und Theaterpädagoge, der seit vielen Jahren mit Jugendlichen zu Themen wie Demokratie, Haltung und gesellschaftlichem Zusammenhalt arbeitet.