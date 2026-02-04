Workshop an Horber Realschule: Wie fühlt sich Demokratie im Alltag an?

Ein Workshop mit Schauspieler und Theaterpädagoge Youssef Maghrebi machte demokratische Werte für die Klasse 10c der Realschule Horb praktisch erlebbar.

Demokratie ist mehr als ein Begriff aus dem Gemeinschaftskundeunterricht – sie lebt vom täglichen Miteinander. Wie demokratische Werte praktisch erfahrbar werden können, zeigte ein besonderer Workshop mit der Klasse 10c der Realschule Horb. Geleitet wurde der Projekttag von Youssef Maghrebi, Schauspieler und Theaterpädagoge, der seit vielen Jahren mit Jugendlichen zu Themen wie Demokratie, Haltung und gesellschaftlichem Zusammenhalt arbeitet.

Seine Arbeit verbindet pädagogische Methoden mit künstlerischen Ansätzen und macht Demokratie als gelebte Erfahrung erfahrbar. Der Workshop fand im Rahmen des Programms „Deine Demokratie erkennen, gestalten und verantworten!“ statt, das von der Agentur Wertansich(t) veranstaltet und durch das Kultusministerium Baden-Württemberg sowie die Christian und Dorothee Bürkert Stiftung gefördert wird. Ziel des Programms ist es, demokratische Werte nicht nur theoretisch zu vermitteln, sondern sie durch Beteiligung, Perspektivwechsel und praktische Übungen erlebbar zu machen.

Eine besondere Erfahrung

Für Klassenlehrer Timo Frank stellte der Workshop ein besonderes Anliegen dar. Auch für die Schüler war der Projekttag eine besondere Erfahrung, da Youssef Maghrebi neben seiner pädagogischen Tätigkeit auch als Schauspieler bekannt ist, unter anderem aus Produktionen wie dem Tatort und dem Schwarzwaldkrimi. Diese Verbindung von Bildungsarbeit und Schauspiel weckte großes Interesse und förderte eine offene und engagierte Arbeitsatmosphäre.

Szenische Übungen

In praxisnahen und szenischen Übungen setzten sich die Jugendlichen mit Situationen wie Ausgrenzung, Gruppenzwang und fehlender Kommunikation auseinander und entwickelten gemeinsam demokratische Handlungsalternativen.

„Besonders deutlich wurde dabei das Bewusstsein der Schülerinnen und Schüler für gegenseitigen Respekt, Zuhören und Akzeptanz. Demokratie wurde nicht nur besprochen, sondern aktiv gelebt“, teilt die Realschule mit.

Das Feedback der Klasse fiel durchweg positiv aus: Viele Jugendliche betonten, dass sie das Thema Demokratie nicht nur verstanden, sondern auch unmittelbar gespürt hätten.