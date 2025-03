1 Im Zuge eines internationalen Workcamps sollen auf dem Mötzinger Freizeitgelände Instandsetzungs- und Pflegearbeiten durchgeführt werden. Foto: Priestersbach

Der Mötzinger Gemeinderat hat den Weg für ein internationales Workcamp freigemacht. Bürgermeister Benjamin Finis erklärte, dass dies eine Premiere für Mötzingen darstellen würde.









Link kopiert



Wie der Rathauschef in der jüngsten Sitzung ausführte, organisiert der Verein Internationale Begegnung in Gemeinschaftsdiensten (IBG) seit fast 60 Jahren internationale Workcamps. Diese Veranstaltungen bringen junge Erwachsene aus aller Welt zusammen, um an gemeinnützigen Projekten zu arbeiten.