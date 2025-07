Workcamp in Horb

1 Acht junge Erwachsene im Alter von 20 bis 31 Jahren aus verschiedenen Ländern setzten mit dem städtischen Bauhof vielfältige Projekte um Foto: Stadt Horb Beim „Workcamp Horb 2025“ realisierten Jugendliche aus mehreren Ländern gemeinsam mit dem städtischen Bauhof Projekte.







Link kopiert



Die offene Jugendarbeit des Jugendreferat Horb hat in Zusammenarbeit mit dem „Internationale Begegnung in Gemeinschaftsdiensten “, kurz IBG, vom 28. Juni bis 12. Juli das dritte internationale Workcamp in Horb organisiert.