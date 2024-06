1 Beim Woodstöckle herrschte zwei Tage lang beste Festivalstimmung. Foto: Roland Stöß

14 fantastische Bands beschallten an zwei Tagen ein begeistertes Publikum bei den Stammheimer Rottannen. Gerade in den ansonsten ruhigen Abendstunden hörte man die Musik bis an den südlichen Rand Heumadens.









Link kopiert



Die Baby-boomer-Generation erinnert sich: 55 Jahre ist es her, dass in dem US-Örtchen Woodstock das bekannteste Open-Air-Festival aller Zeiten geschätzt 400 000 Zuhörer anzog und elektrisierte. Unsterbliche Heroes wie Jimi Hendrix, Janis Joplin, Joe Cocker, Santana und The Who waren nur einige, die das legendäre und unvergessliche Musikspektakel bereicherten.