Wombats spielen 25. Open-Air: Schonacher Kultband bringt den Kurpark zum Beben

Ein Jubiläum feierten die Wombats mit ihrem 25. Open-Air-Konzert im Kurpark. Bei kühlen Temperaturen heizte die Schonacher Band ihrem begeisterten Publikum ordentlich ein.
„Classics von Dieter Thomas Kuhn und Wombats“ hieß es am Samstag beim 25. Konzert der Schonacher Kultband unter freiem Himmel. Die Band mit Wolfgang „Schorle“ Schyle, den Brüdern Ralph „Steckle“ Schneider und Tino Schneider, Rebecca Peschke, Hans Bausch sowie Gastmusiker Johannes Schmidt von „Bluesquamperfect“ zündete ein musikalisches Feuerwerk.