Ralph Scheider (links) überrascht immer wieder, diesmal als englische Legende Elton John am Klavier. Auch die weiteren Bandmitglieder der "Wombats" wie Tino Schneider und Rebecca Peschke geben alles.

Auch nach zweijähriger Zwangspause begeistert die heimische Band "Wombats" mit ihrer Musik Besucher aus nah und fern.















Schonach - Nach zwei Jahren Zwangspause luden die "Wombats" in Schonach wieder einmal zum Open-Air-Konzert ein. Die 22. Auflage stieg im 33. Jahr seit Bestehen der Schonacher Kultband. Ein wenig Festival-Charakter entstand durch den Vor-Act. Den Abend eröffnete der Sänger und Gitarrist Alfons "Fonsi" Schönwetter vom Wörthsee in Bayern.

"Fonsi" war im Jahr 2013 bereits mit seiner damaligen Band beim "Wombats"-Open-Air zu Gast und begeisterte mit 60er Beat und Rock’n’Roll die Zuschauer. Viele Jahre war Fonsi als "Ultra-Fan", diesmal hatte er Frau und Kinder dabei, Sohn Leopold "Poldi" war zwar seine Musik etwas zu laut, er trug Gehörschutz, dennoch lockte ihn immer wieder die Bühne. "Fonsi" spielte zumeist allein, aber auch schon mal mit Wombat-Gitarrist Wolfgang Schyle, wundervolle Balladen, gerne aber zog es ihn auch zu feinen Country-Titeln.

Zuhörer aus nah und fern strömen zum Livekonzert

Immer wieder ist man erstaunt darüber, dass die Schonacher "Wombats" Fans jeden Alters mobilisieren kann. Da stehen Kinder und Jugendliche genauso wie das "Mittelalter" oder auch die rüstigen Rentner, singen und tanzen zu den Klängen der Band. Sie legen auch gerne mal einen netten Irish Dance zur Musik der "Wombats" hin. Und dann, bei Einbruch der Dunkelheit, füllten sich die Plätze vor der runderneuerten Bühne. Ein wenig Sorge habe zunächst das Wetter bereitet, bis auf eine früh einsetzende Abendkühle blieb es aber trocken.

Musik begeistert Fans bis in die Nacht hinein

Denn nun kamen sie endlich, die ehemalige "Schorleband" mit ihrem unverwechselbaren Sound, der den richtigen kernigen Drive besitzt, der ihren Stücken eine eigene Note verpasst. Start war erneut in Irland-"Roots". Dazu gehört Rebecca Peschke mit ihrer elektronischen "Fiddle", die damit nicht nur auf der Bühne herumwirbelt, sondern sich dank Funkverbindung zu den Verstärkern auch gerne mal unters Publikum mischt.

Überhaupt das Publikum: Ein großer Teil der vielen hundert Besucher kam nicht nur aus Schonach, sondern aus der näheren und weiteren Umgebung. Und sie alle jubelten den Vollblutmusikern zu. Sangen, tanzten und klatschten, egal ob beim Irish Folk-Rock oder später beim "Hard Rock" á la Queen oder Pink Floyd, von der Gruppe dann aber auf ihre eigene Weise interpretiert.

Vielversprechende Motto "Wombats meets Elton John"

Das Publikum stand wieder hinter der Band. Obwohl es gegen Mitternacht empfindlich kühl wurde, dachte keiner ans nach Hause gehen, etwas Bewegung zur Musik hielt warm genug. Wieder einmal bis in die frühen Morgenstunden sorgte die Schonacher Gruppe für feine, temperamentvolle Unterhaltung, durchaus auch mit ihren eigenen Songs.

Das vielversprechende Motto lautete in diesem Jahr "Wombats meets Elton John". Wie schon so oft haben die Bandmitglieder ihr Publikum mit einem zusätzlichen Gast erfreut. "Wir freuen uns Euch dieses Jahr Elton John bieten zu können", überraschte Schyle. Mit dem bekannten Engländer am Klavier in Person von Ralph "Steckle" Schneider in passendem Outfit spielte die Kultband ausgewählte Lieder der Musiklegende – wie gewohnt in durchaus besonderer Art und Weise und natürlich live.