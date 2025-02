1 Erstmals nimmt eine Gruppe des Landfrauenvereins an der Wolterdinger Hallenfasnet teil (vorn von links): Christina Gantert und Stefanie Kaltenbrunner, (hinten von links) Sylvia Wasche, Beate Köhler, Katja Träger und Gabi Scheu. Foto: Anita Reichart

Immerfroh und Bregtal-Glonki luden gemeinsam zum Fasnethock. Auch die Landfrauen machten mit beim bunten Programm. Geht da noch mehr?









Der gemeinsame Fasnethock am Schmutzigen Donnerstag in der Mehrzweckhalle war ein Erfolg. Die beiden Wolterdinger Fasnetvereine Bregtal-Glonki und Immerfroh zeigten sich zufrieden und blicken optimistisch in die Zukunft.