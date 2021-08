2 Beim Pokalturnier zeigt sich FCW-Vorsitzender Markus Langenbacher (von links) als guter Gastgeber, als er den Wanderpokal, gestiftet von Uwe und Christian Schenkenbach (rechts), an den Tannheimer Spielführer Yannick Chamaillapt übergibt. Foto: Reichart

Auf 100 und ein Jahr Bestehen blickt der Wolterdinger Fußballclub mit Stolz zurück. Die nachgeholte Jubiläumsfeier, verbunden mit dem traditionellen Sportwochenende mit Erwin-Schenkenbach-Pokalturnier und Volleyball, war vom Feiern her ein super Erfolg.

Donaueschingen-Wolterdingen - Doch wenn man die sportliche Seite betrachtet, hätte es für die Wolterdinger etwas besser laufen können. Aber wie sagte der stellvertretende heimische Ortsvorsteher Armin Maier mit einem Schmunzeln im Gesicht: "Etwas Gastfreundschaft gehört dazu."

Viele Besucher nutzen die angebotenen Schnelltests

Die vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen konnten ohne Nerven aufreibende Diskussionen mit den Gästen angewandt werden. Die Schnelltests, welchen sich für Schriftführerin Susanne Engesser, die sich diese Aufgabe mit den DRK-Mitarbeitern teilte, erstaunlich viele Besucher erstmals unterzogen, liefen rund. Manchmal bildete sich wegen der Wartezeiten auch eine Schlange.

So strahlend wie die Sonne waren also die Gesichtszüge der Verantwortlichen. Doch auch dies hatte – wie vieles – Vor- und Nachteile: Das schwüle Wetter am Wochenende setzte den Arbeitenden schon ganz schön zu.

Auch Schirmherr Oberbürgermeister Erik Pauly hatte beim Fassanstich, der nach zwei Schlägen saß, ein Strahlen im Gesicht. Er gratulierte dem FCW zu seinem "außergewöhnlichen Jubiläum". Es sei schon etwas tragisch, dass die ganzen Vorbereitungen für das ursprüngliche Jubiläum im vergangenen Jahr platzen mussten.

Aber dafür könne der FCW ja jetzt zwei Mal feiern, denn am 20. November findet in der Mehrzweckhalle das Festbankett statt. Bei seinem Besuch auf dem Fest stellte er fest, dass "die Anlage traumhaft schön" sei.

Pfarrer Werner Arnold ist seit 40 Jahren Mitglied

FCW-Vorsitzender Markus Langenbacher freute sich insbesondere über die Anwesenheit des ehemaligen Wolterdinger Pfarrers Werner Arnold, der "einfach zu Wolterdingen gehört". Dieser ist seit rund 40 Jahren FCW-Mitglied. Sein Resümee: "Feste feiern kann der FC sehr gut, nun fehlt nur noch der von mir lange ersehnte Aufstieg."

Stolz ist der Vorsitzende auf das "Stadion am Damm". "Es soll künftig bei unseren Gegnern Furcht und Angst auslösen", gab er zu verstehen. Die heimische Musikkapelle gratulierte dem Verein mit dem Hit "Fußball ist unser Leben".

Den Erwin-Schenkenbach-Pokal erspielte sich der FC Tannheim in einem spannenden Finale gegen die Mannschaft aus Unadingen, die als Ersatz für den durch Spielerausfälle geschwächten FC Grüningen gewonnen werden konnte. Die Heimmannschaft belegte beim Fußballturnier den dritten Platz. Das Volleyballturnier gewannen die Belegschaft und Freunde des Gastronomiebetriebs "Black Pearl" Bar aus Donaueschingen.

Am Samstagabend wurde ausgelassen und offenbar auch laut gefeiert. Vorsitzender Markus Langenbacher bat im Nachhinein Bürger, welche sich Samstagnacht um 23.30 Uhr in ihrer Nachtruhe gestört fühlten und die Polizei riefen, um Nachsicht. Der Wind habe zur Lärmbelästigung beigetragen.

Am 11. September spielen die Damen auf heimischem Kunstrasen in der Bezirksliga um 17 Uhr gegen den FC Pfohren. Im Verbandspokal treffen sie zuhause am 19. September, 15 Uhr, auf den FC Hochrhein I. Das Bezirkspokalspiel gegen den FC Riedböhringen findet am 22. September, 19 Uhr, statt. Die Herren treffen im Bezirkspokalspiel am 25. August, 19 Uhr, auf den FV Tennenbronn. Der Saisonstart in der Kreisliga beginnt am 29. August zuhause gegen den SV Döggingen.