Der Wechsel von Nick Woltemade vom VfB Stuttgart zu Newcastle United löst unterschiedliche Reaktionen bei den X-Nutzern aus: Lob, kritische Stimmen – und viel Häme für den FC Bayern.

Kurz vor dem Ende des Transferfensters am 1. September verlässt Nick Woltemade nun doch den VfB Stuttgart: Nicht zum deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München zieht es den Stürmer, sondern in die Premier League zu Newcastle United – für stolze 85 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro möglicher Bonuszahlungen. Eine Summe, die der FC Bayern nicht bereit war, für den 1,98 Meter großen Torjäger zu bezahlen. Newcastle United aber, wo durch die Geldgeber aus Saudi-Arabien Geld quasi keine Rolle spielt, hat nun zugeschlagen.

Vom „absoluten Best-Caste für unseren VfB“ schreibt ein Nutzer auf der Kurznachrichtenplattform – und listet gleich mehrere Vorteile des Transfers auf:

In eine ähnliche Richtung argumentiert auch ein weiterer Fan, der die VfB-Verantwortlichen für ihre Härte in den vorangegangen Verhandlungen mit dem FC Bayern lobt:

﻿Apropos Bayern... auf X finden sich auch viele hämische Kommentare in Richtung München:

Ein Nutzer wendet sich auch direkt an den Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß, der sich im Transferpoker um Woltemade kritisch geäußert hatte, als Lothar Matthäus von einer Ablöse in Höhe von 80 bis 100 Millionen Euro gesprochen hatte (Hoeneß: „Nicht alle Tassen im Schrank“):

Doch es gibt auch VfB-Fans, die dem finanziell attraktiven Deal kritisch gegenüberstehen, weil sie den sportlichen Verlust durch den Woltemade-Abgang sehen:

In die gleiche Kerbe schlägt ein weiterer X-Nutzer, der sich mit den Kritikern des Transfers offenbar in der Unterzahl sieht – und bereits einen Tabellenplatz im Bundesliga-Mittelmaß prognostiziert:

Eher aus der Reihe tanzen die Kommentatoren, die Woltemades Verdienste für den VfB betonen:

Das wochenlange Transfertheater um den Stürmer findet damit doch noch ein Ende. ﻿Bleibt nur die Frage: Wer wird Woltemade ersetzen? Bis Montagabend haben die VfB-Verantwortlichen noch Zeit, um eine Lösung zu finden.