Woltemade, Díaz, Atubolu und Co.: Fünf Bundesliga-Akteure, die man diese Saison im Auge behalten sollte

Die Bundesliga ist zurück und mit ihr die vielen Akteure, die den Fußball so spannend machen. Wir stellen fünf vor, auf die man in der Saison 2025/26 ganz besonders achten sollte.
Mit Florian Wirtz hat die Bundesliga im Sommer einen ihrer absoluten Topstars an die englische Premier League verloren. Doch auch ohne den hochveranlagten Ex-Leverkusener gibt es immer noch genug Akteure, die Bundesliga, auf ihren Stempel aufdrücken könnten. Mit leicht Südwest-gefärbter Brillen stellen wir fünf von ihnen vor.