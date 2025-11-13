Wollbacher Dilettanten-Musik: Nach 35 Jahren ist Schluss – aber nicht ganz

Die letzten sechs Blasmusiker der Formation „Erste Markgräfler Dilettanten-Musik“ aus Wollbach haben sich zum letzten Mal zur eigenständigen Orchesterprobe getroffen.
Seit Jahren treffen sich die „Dilettanten“ jeweils am Mittwochabend, um volkstümliche Musik mit vorwiegend deutschem traditionellen Blasmusik-Repertoire einzustudieren. Das Orchester hat Anlässe wie das Mappacher Dämpfifescht, das Wintersweiler Schopffest, das Kartoffelfest am Kreiterhof oder das Brunnenfest in Kleinkems – um nur einige wenige zu nennen – bereichert. Bei zahllosen Frühschoppenkonzerten war es nicht wegzudenken.