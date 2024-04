1 Die treuen Besucher an Tisch neun bedauern es sehr, dass das Bistro nun nicht mehr geöffnet ist. Foto: Baublies

Eine Ära ist zu Ende. Am Montag war der „Wolkenkratzer“ zum letzten Mal – auf absehbare Zeit – geöffnet. Viele treue Besucher hatten bereits am Samstag Abschied von der Kultkneipe genommen.









Am Fenster hinter Tisch neun hingen bis Montag vergoldete Lettern: „We will miss you“ – wir werden dich vermissen. Das Dutzend Stammkunden, das samstags „bei jedem Wetter“ hier zusammenkommen ist, war kurz vor dem Ende mehr als enttäuscht. „Bei Minusgraden haben wir heiße Kirschkernkissen oder Wärmeflaschen bekommen“, sagte einer. Die Clique namens „Soscho“ (eine Abkürzung für Sommerschorle) hatte sich dort seit 2015 jeden Samstag und immer an ihrem Stammtisch getroffen. Nun sind sie sich einig: „Lahr ohne Bistro geht eigentlich nicht.“