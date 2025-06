Countdown zum Festival läuft – das ist in diesem Jahr neu

1 Raphael Seeburger (stellvertretender Vorsitzender, links) und Christian Frommer, Vorsitzender der „Musikinitiative Irslingen 2019“, freuen sich auf das „Wolfweez Open Air“. Foto: Frommer Irslingen wird wieder zum Hotspot für Metal-Fans. Wir haben in Erfahrung gebracht, was es beim „Wolfweez“ dieses Jahr Neues gibt, und welche Rolle ein Gutachten spielt.







Link kopiert



„Die Flüge aus Kanada, Schweden und Co. sind gebucht, die Tourbusse startklar. Die Bands sind heiß! Viele Videobotschaften haben uns schon erreicht“, kündigt Christian Frommer von der „Musikinitiative Irslingen 2019“ voller Freude an. In gut drei Wochen wird Irslingen wieder zur Metal-Hochburg – und es gibt Neuigkeiten.