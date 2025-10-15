Wolfweez Festival Irslingen: Band-Contest, Winter Special und Open Air – das ist diesmal geboten

Das siebte „Wolfweez“ hat im Sommer mehr als 1000 Metal-Fans nach Irslingen gelockt. Jetzt kündigen sich zwei Winter-Highlights an – und der erste Act für das Open Air 2026.

Es ist das Highlight für Metal-Fans in der kalten Jahreszeit: Der Irslinger Bandcontest bringt mehr als nur Ruhm und Ehre für die Gewinner. Der Sieg ist gleichzeitig das Ticket für einen Auftritt beim darauffolgenden Open-Air-Festival. Beim Wettbewerb gibt es für die Zuhörer also schon einen Vorgeschmack auf das Line-up 2026.

Der Band-Contest findet am Freitag, 28. November, in der Irslinger Waidbachhalle statt. Fünf Musikgruppen erhalten dabei die Chance auf einen Opener-Slot beim „Wolfweez“ 2026. Dabei sind: die Metalcore-Band „Venom Breath“ aus Balingen, „Facing Fears“ aus Ulm mit Modern Hardrock, die Metal/Heavy-Death-Rock-Band „Get into Gear“ aus Albstadt, „When Hell Breaks Loose“ aus Rosenfeld mit Metalcore und „Timeless Rage“ aus Wurmlingen, die sich dem Symphonic Power Metal verschrieben haben.

Beim Wettbewerb erfolgt die Bewertung zu 60 Prozent durch eine Jury, bestehend aus Musikern und Vertretern des Veranstalters, und –mit einem Stimmengewicht von 40 Prozent – durch das Publikum. Bewertet werden nicht nur das Können der Musiker und Sänger, sondern auch die Bühnenshow, das gesamte Auftreten und das Zusammenspiel.

Der Eintritt kostet für die Besucher zehn Euro. Tickets gibt es nur an der Abendkasse. Nach den Auftritten der Bands und der Jury-Bewertung findet eine Aftershow-Party mit der örtlichen Gruppe Flashbang statt.

Gäste aus Italien beim Winter-Special

Tags darauf, am 29. November, geht es dann laut und heavy weiter: Das Winter-Special steht an und dürfte die Herzen von „Limp Bizkit“- und „System of a Down“-Fans höher schlagen lassen.

Die Tribute-Band „Break Stuff“ hat bereits 2019 beim Wolfweez Open Air Festival überzeugt. Ebenfalls aus Italien kommen „Mr. Jack“, die von „Chop Suey“ bis „Toxicity“ das Beste von „System of a Down“ auf die Bühne bringen werden.

Der Eintritt kostet im Vorverkauf 25 Euro zuzüglich Gebühren. Tickets gibt es auf www.wolfweez-openair.de/tickets sowie in mehreren Vorverkaufsstellen im Kreis Rottweil, die ebenfalls auf der Internetseite nachzulesen sind. Sofern die Veranstaltung nicht ausverkauft sein sollte, wird es auch an der Abendkasse Tickets geben, dann allerdings zu einem höheren Preis.

Erster Act bereits bestätigt

Parallel haben die Veranstalter schon die Katze aus dem Sack gelassen, was die erste Ankündigung für das Line-up 2026 angeht. Und die ist nichts für schwache Nerven. „Blutgott“ vereint unter dem Motto „20 Years of Monsters & Metal“ den Sound der deutschen Metal-Bands „Debauchery“, „Blood God“ und „Balgeroth“. In den düsteren Texten geht es um ein ganzes Fantasy-Universum rund um die „Blutgötter“.

Tickets für das Wolfweez Open Air 2026, das am 3. und 4. Juli stattfinden wird, gibt es bereits online. In diesem Jahr zogen die Bands mehr als 1000 Fans der Metal-Szene an. Die Auflage im kommenden Jahr ist übrigens eine besondere: Das Festival feiert Zehnjähriges.