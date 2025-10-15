Wolfweez Festival Irslingen: Band-Contest, Winter Special und Open Air – das ist diesmal geboten

Das siebte „Wolfweez“ hat im Sommer mehr als 1000 Metal-Fans nach Irslingen gelockt. Jetzt kündigen sich zwei Winter-Highlights an – und der erste Act für das Open Air 2026.
Es ist das Highlight für Metal-Fans in der kalten Jahreszeit: Der Irslinger Bandcontest bringt mehr als nur Ruhm und Ehre für die Gewinner. Der Sieg ist gleichzeitig das Ticket für einen Auftritt beim darauffolgenden Open-Air-Festival. Beim Wettbewerb gibt es für die Zuhörer also schon einen Vorgeschmack auf das Line-up 2026.