Die Wolftal-Mountainbike-Tage gehen am Freitag und Samstag, 27. und 28. Juni, in die nächste Runde.

Die Tourguides haben laut Veranstalter wieder attraktive, abwechslungsreiche Touren – mit und ohne Unterstützung – im Wolf- und Kinzigtal zusammengestellt.

Der Samstag steht ganz im Zeichen des Mottos „Der Berg ruft“. Von den beiden Startpunkten am Schwimmbadparkplatz in Bad Rippoldsau-Schapbach und am P&R-Parkplatz in Wolfach führen vier Touren unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade zur gemeinsamen Bergankunft gegen 15 Uhr an der Kreuzsattelhütte in Oberwolfach: „Zu schönen Aussichten“, Samstag, 10 Uhr, Wolfach, P&R-Parkplatz (mittelschwer); „Über die Höhen des Wolftals zum Kreuzsattel“, Samstag, 9.30 Uhr, Schapbach, Schwimmbadparkplatz (mittelschwer); „Täler-Tour“: Samstag, 9.30 Uhr, Wolfach, P&R-Parkplatz (schwer); „Auf und Ab durchs Tal“, Samstag, 10 Uhr, Schapbach, Schwimmbadparkplatz (E-Bike Tour).

Los geht es schon am Freitag

Bereits am Freitag startet um 16.30 Uhr in Wolfach am P&R-Parkplatz die mittelschwere Tour „In den Abend hinein“. Anmeldung und Infos: www.wolftal-mtb.de.