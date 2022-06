Das tote Schaf im Gemeindegebiet von Baiersbronn wurde von einem Wolf gerissen.















Baiersbronn - Dies teilte das Umweltministerium Baden-Württemberg am Dienstag mit. Demnach hat der im Nordschwarzwald sesshafte Wolfsrüde GW852m hat das Schaf getötet, dessen Kadaver am 23. Mai auf Gemarkung Baiersbronn gefunden worden war. Die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) in Freiburg teilte am Dienstag die Untersuchungsergebnisse der genommenen Proben mit.

Baiersbronn liegt innerhalb des Fördergebiets Wolfsprävention im Schwarzwald, wo mittlerweile drei Wolfsrüden heimisch geworden sind. Die Nutztierverbände sowie die Wildtierbeauftragten der Region seien über den Sachverhalt informiert. Eventuelle Beobachtungen mit Verdacht auf Wolf sollten umgehend der FVA in Freiburg gemeldet werden, E-Mail info@wildtiermonitoring.de oder Telefon 0761/401 82 74.