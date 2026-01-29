Wolfsjäger im Schatten: Dieses Team soll den Hornisgrinde-Wolf erlegen

Geheime Profis mit Wildwest-Methoden: Wie ein unsichtbares Team Wölfe aufspürt – und warum niemand wissen darf, wer sie sind.
Gewehr bei Fuß, aber im Verborgenen: Ein geheimes Fang- und Entnahmeteam kann - wie im Fall des Hornisgrinde-Wolfs - im Auftrag des Umweltministeriums losgeschickt werden, sobald ein Wolf problematisch wird – etwa durch wiederholte Angriffe auf Herden trotz Schutz oder dreiste Annäherung an Menschen. Die Kosten für die Profis teilen sich Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland.