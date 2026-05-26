Der VfL Wolfsburg hatte einen der teuersten Kader der Liga. Dennoch steigt der VW-Club sang- und klanglos ab. In kurzer Zeit müssen jetzt ganz viele Entscheidungen getroffen werden.
Paderborn - Nach dem ebenso bitteren wie verdienten Abstieg aus der Fußball-Bundesliga wollten die Wolfsburger Spieler nur noch weg. Reden über das aus ihrer Sicht Unfassbare tat kein Profi mehr. Nachdem sie minutenlang mit leeren Blicken vor ihren schockierten und wütenden Fans gestanden hatten, verschwanden die Grün-Weißen in der Paderborner Nacht, in der die Gastgeber völlig ausgelassen den Aufstieg feierten.