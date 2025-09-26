Wolfsburg – Wild Wings: Kühlbox-Lehrgeld, zwei Blitzstarts der Grizzlys – und Steve Walker ist sauer

Die Schwenninger verlieren in Wolfsburg mit 1:4. Strafen der Gäste haben im ersten Drittel richtungsweisende Konsequenzen. Die Neckarstädter rutschen auf Rang zwölf ab.
Die Wild Wings haben am Freitagabend in der DEL auswärts gegen Wolfsburg klar mit 1:4 verloren. Auf einem Überzahl-Doppelpack (2:0-Zwischenführung) im ersten Drittel bauten die Grizzlys ihren Heimsieg auf. Aber genau vor der Powerplay-Stärke der Gastgeber, das stärkste aktuell in der Liga, hatte Schwenningens Trainer Steve Walker noch im Vorfeld des fünften Saisonspiels eindringlich sein Team gewarnt.