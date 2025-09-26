Wolfsburg – Wild Wings: Kühlbox-Lehrgeld, zwei Blitzstarts der Grizzlys – und Steve Walker ist sauer

Die Schwenninger verlieren in Wolfsburg mit 1:4. Strafen der Gäste haben im ersten Drittel richtungsweisende Konsequenzen. Die Neckarstädter rutschen auf Rang zwölf ab.

Die Wild Wings haben am Freitagabend in der DEL auswärts gegen Wolfsburg klar mit 1:4 verloren. Auf einem Überzahl-Doppelpack (2:0-Zwischenführung) im ersten Drittel bauten die Grizzlys ihren Heimsieg auf. Aber genau vor der Powerplay-Stärke der Gastgeber, das stärkste aktuell in der Liga, hatte Schwenningens Trainer Steve Walker noch im Vorfeld des fünften Saisonspiels eindringlich sein Team gewarnt.

Die Norddeutschen festigen mit diesem Sieg Platz zwei. Die Neckarstädter (Platz 12) geraten bei bisher nur fünf Punkten in der Tabelle so langsam in den Sog nach unten.

Steve Walker war nach dem Schlusszeichen sauer: „Es hat heute einiges bei uns nicht gepasst. Es müssen sich einige Dinge bei uns ändern.“

Die Personalien

Bei den Schwenningern stand Michael Bitzer im Tor. Kyle Platzer ist noch bis Sonntag gesperrt. Tim Gettinger wird noch länger aufgrund seiner Handfraktur ausfallen.

Bei den Wolfsburgern hütete Hannibal Weitzmann den Kasten. Spencer Machacek wurde vor dem Spiel für seine 600.DEL-Partie geehrt.

Das erste Drittel

Bereits vor der Reise nach Wolfsburg hatte Schwenningens Coach Steve Walker auf eine Stärke bei den Grizzlys klar hingewiesen: „Sie haben mit fast 50 Prozent Erfolgsquote das beste Überzahlspiel der Liga. Wir müssen von der Strafbank wegbleiben.“

Exakt dies schafften die Gäste in einer wichtigen Phase des Auftaktdrittels – nach stabilem Beginn der Wild Wings – eben nicht. In der 11. Minute musste Philip Feist in die Kühlbox – DEL-Topscorer Jimmy Lambert traf zum 1:0. Das gleiche Spiel wenige Momente später: Will Weber (14.) kassierte eine Strafe – Spencer Machacek erzielte das 2:0 (15.).

Pech für die Gäste, dass ein Treffer von Will Weber kurz vor der ersten Drittelspause wegen verschobenem Wolfsburger Tor für die Schwäne nicht gegeben wurde.

Sein Verteidigerkollege Alex Trivellato forderte für den weiteren Spielverlauf: „Wir müssen schneller hinten herausspielen und Wolfsburgs Verteidigung mehr unter Druck setzen.

Das zweite Drittel

Im Mitteldrittel waren erst 58 Sekunden gespielt, als Wolfsburgs Timo Ruckdäschel – viel zu einfach – das 3:0 für die Grizzlys erzielte. In der Folgezeit verzeichneten auf der anderen Seite Boaz Bassen und Phil Hungerecker Großchancen für die Neckarstädter. In der 38. Minuten nutzten die Wild Wings ein Powerplay zum 1:3 durch Tylor Spink. Schwenningen zeigte sich im zweiten Abschnitt zwar verbessert, doch Wolfsburg hatte das Geschehen immer noch unter Kontrolle.

Das dritte Drittel

Im Schlussabschnitt verbuchten die Wolfsburger erneut einen Blitzstart. Nach nur 26 Sekunden stand es 4:1 durch den Treffer von Jubiläumsspieler Spencher Machacek. Die Wild Wings waren um eine Resultatsverbesserung bemüht. Doch es blieb beim 4:1 für die Grizzlys.

Statistik

Wolfsburg – Wild Wings 4:1 (2:0, 1:1, 1:0).

Tore: 1:0 Lambert (12:10/5:4 – Assists: Feser, Hayhurst), 2:0 Machacek (14:15/5:4 – Lynch, White), 3:0 Ruckdäschel (20:58 – Feser), 3:1 Tylor Spink (37:43/5:4 – Tyson Spink), 4:1 Machacek (40:26 – Melchiori, White). Strafen: Wolfsburg: 2 – Wild Wings:10. Schiedsrichter: Kohlmiller/Klijberg.

Zuschauer: 2547.