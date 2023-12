11 Seit einem Attentat saß CDU-Politiker Wolfgang Schäuble im Rollstuhl. Foto: AFP/Ronny Hartmann

In seiner politischen Laufbahn erlebte Wolfgang Schäuble viele Höhen und Tiefen – seit einem Attentat im Oktober 1990 saß der Politiker im Rollstuhl. Seiner Karriere tat das keinerlei Abbruch.









Der baden-württembergische CDU-Politiker Wolfgang Schäuble ist am Dienstagabend verstorben, wie seine Familie am Mittwoch mitteilte. Schäuble starb nach langer schwerer Krankheit. In seiner politischen Laufbahn erlebte er viele Höhen und Tiefen – seit einem Attentat auf ihn saß der Politiker im Rollstuhl.