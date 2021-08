4 Umringt von einem Personenschützer, dem Balinger CDU-Vorsitzenden Joachim Rebholz und Thomas Bareiß rollt Wolfgang Schäuble in die Balinger Bizerba-Arena ein. Der Bundestagspräsident stimmte dort am Montag auf den Wahlkampf ein. Foto: Maier

Corona bringt manche Besonderheiten mit sich – das gilt auch für den Bundestagswahlkampf. Nicht in einer vollen Halle, sondern im Balinger Fußballstadion war am Montag Wolfgang Schäuble, Spitzenkandidat der CDU im Land und Bundestagspräsident, zu Gast. Und schwörte die Besucher auf die Wahl fünf Wochen ein.

Balingen - Eine Wahlkampfrede in großem Rund, unter freiem Himmel, im auf der Tartanbahn platzierten Zelt, mit großem Abstand zu den Besuchern – Schäuble nannte die Situation selbst eigenartig. Man sei weit voneinander entfernt, sagte er in Richtung der vielen CDU-Mitglieder und der Freunde der Partei – dabei gelte es doch gerade jetzt, zusammenzustehen. Und gemeinsam für ein gutes Ergebnis der CDU zu wahlkämpfen. Das Stadion sei indes auch ein guter Ort dafür: Um klar zu machen, dass das Spiel, die Wahl, noch nicht gewonnen sei.

Unterstützungsbesuch für hiesigen CDU-Kandidaten

Schäuble erwies sich bei seinem Unterstützungsbesuch für den hiesigen CDU-Kandidaten und Wirtschaftsstaatssekretär Thomas Bareiß als erfahrener Wahlkampfprofi durch und durch. In seiner rund einstündigen Rede streifte er alle wichtigen Themen und machte deutlich, dass seiner Meinung nach natürlich die CDU die einzige Partei ist, die diese zum Wohl des Landes anpacken könne. Weil sie wisse, dass Politik und Regieren mehr sei, als Wohltaten zu verteilen. Und weil sie nicht nur einen Schwerpunkt habe, sondern in einer "zunehmend verrückteren Welt", die sich schneller ändere als jemals zuvor, stets das Ganze im Blick behalte.

Die Corona-Krise? Die und deren Folgen habe Deutschland bisher gesundheits- und wirtschaftspolitisch gut gemeistert, so Schäuble. Innerhalb kurzer Zeit sei es gelungen, einen Impfstoff zu entwickeln, unter maßgeblicher deutscher Forschungsarbeit. Unternehmen hätten – Seitenlob an den hiesigen Wirtschaftsstaatssekretär – massive Hilfen erhalten. Ohne die CDU in der Regierung, so Schäubles Unterton, hätte das nicht geklappt.

Der 78-Jährige machte zudem deutlich, dass der Sachverstand der Christdemokraten auch bei der Riesenherausforderung Klimawandel dringend gebraucht werde. Den Klimawandel könne man, so Schäuble, nicht mehr stoppen, aber man müsse alles unternehmen, um ihn zu verlangsamen. Jeder Landrat, jeder Bürgermeister, jeder politische Entscheider auf allen Ebenen sei gut beraten, sich diesbezüglich Gedanken zu machen. Dabei sei es wichtig, Klimaschutz nicht gegen Arbeitsplätze auszuspielen, das "wäre bescheuert", so Schäuble. Die CDU stehe dafür, dass das nur mit, nicht gegen die Wirtschaft gehe. Und mit finanzpolitischem Sachverstand: Die "grüne Null" gebe es eben nur mit der "schwarzen Null". Gerade Deutschland mit seiner Innovationskraft sei gefordert – er sei auch zuversichtlich, dass Deutschland seinen Teil dazu beitragen könne: "Das schaffen wir auch."

Familie als Mittelpunkt

Spontanen Applaus erhielt Schäuble für sein Bekenntnis zu den christlich geprägten Grundwerten und der Forderung, die Familie in den Mittelpunkt zu stellen. Ebenso für seine Aussage, dass es eine "Balance zwischen Sicherheit und Freiheit" geben müsse – dass aber der Datenschutz nicht dazu führen dürfe, dass Kinderschänder ungeschoren davonkommen.

Und Schäuble erwies sich bei der Laschet-Frage als altbekannter Parteisoldat. Kritik am CDU-Kanzlerkandidaten? Nicht mit ihm. Nein: Die Entscheidung für den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten sei gefallen, "und gewählt ist gewählt". Im übrigen habe Laschet betont, dass er zusammenführen und zusammenhalten wolle: Nichts sei derzeit für Deutschland und Europa wohl wichtiger als das.

Den Auftritt des CDU-Haudegens verfolgten derweil nicht nur Mitglieder und Freunde der Partei, sondern auch deren politische Gegner. Vertreter der Grünen und der SPD waren vor Ort – betonten allerdings unisono und fast schon entschuldigend, dass sie nicht wegen der CDU. sondern wegen Schäuble da seien. Und zollten ihm Respekt. Der Mann zieht an – über Parteigrenzen hinweg.