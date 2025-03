Wolfgang Markowis bildet neue Imker aus: Wie man Bienen-Königinnen und ihr Volk pflegt

1 Das große Krabbeln: Die Kursteilnehmer konnten sich auch das Innenleben im Bienenkasten anschauen. Foto: Klaus Stopper

Wer Imker werden will, muss einiges beachten: Wolfgang Markowis aus Schlatt erklärte deshalb Nachwuchs-Bienenhaltern, wie man die gelb-schwarzen Insekten korrekt hält, versorgt und was es braucht, um mit ihnen Geld zu erwirtschaften.









Kaum sprießen die ersten Blüten, sind die Bienen unterwegs. Geheimnisvolle Tierchen sind das: Irgendwie produzieren sie Honig, leben in großen Völkern in Holzkisten, die irgendwo in der Landschaft stehen und von Pfeife rauchenden Imkern für sie aufgestellt werden – und irgendwie geistert einem noch die Biene Maja im Kopf herum, die auf einer a Wiese Abenteuer erlebt. So weit die Klischees. Wie die Tierchen wirklich leben und wie man sie halten kann, das hat Wolfgang Markowis aus Schlatt, zweiter Vorsitzender des Hechinger Imkervereins, am Samstag in einem Kurs etwa zehn Nachwuchs-Imkern erklärt.