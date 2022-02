1 Kult-Radiomoderator Wolfgang Heim hat seinen SWR-Abschied verkündet. (Foto: Archiv) Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth

Stuttgart - SWR-Radiomoderator Wolfgang Heim hat im Podcast „Apokalypse & Filterkaffee“ mit TV-Autor Micky Beisenherz seinen Abschied verkündet. „Ich höre Ende Juni auf“, überraschte der 67-Jährige seinen Gesprächspartner in der aktuelle Folge vom 19. Februar. Bei SWR1-Hörern hat Heim längst Kultstatus erlangt. Über 30 Jahre lang hat der Journalist die Sendung „SWR1 Leute“ moderiert und dabei unzählige Gäste aus den verschiedensten Lebensbereichen interviewt.

Nachfolgeregelung ist geklärt

Nachdem der SWR zuletzt seinen Vertrag noch um ein Jahr verlängerte, ist nach Aussagen von Heim die Nachfolgeregelung nun geklärt und der Abschied beschlossene Sache. „Ich hadere überhaupt nicht, ich habe so viel Glück gehabt in meinem beruflichen Leben. Ich habe einen Arbeitgeber gehabt, der mir immer Monat für Monat meine Kohle überwiesen hat und habe einen Job machen dürfen, in dem ich so viel selbstständig entscheiden konnte – zudem durfte ich so viele tolle Leute kennenlernen – alles prima“, so Heim gegenüber Beisenherz weiter.

Zuletzt war der 67-Jährige auch noch im SWR-Podcast „Erzähl mir was Neues“ zu hören, wo er sich spontan Fragen für seine ihm im Vorfeld unbekannten Gäste überlegen musste. Nun hört Heim, der seit 1980 für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeitet, auf und wird mit Sicherheit vielen SWR-Hörern fehlen.