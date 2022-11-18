Wolfgang Grupp und Uli Hoeneß: Als Trigema aufs Trikot des FC Bayern München wollte

Anfang der 80er Jahre wäre das Textilunternehmen Trigema aus Burladingen beinahe Trikotsponsor des FC Bayern München geworden. Wieso es nicht geklappt hat, dazu gibt es zwei Versionen. Eine von Wolfgang Grupp, die andere von Uli Hoeneß – einer von beiden sagt die Unwahrheit.
Für Trigema-Chef Wolfgang Grupp, der im Interview mit unserer Redaktion über Gier und Größenwahn spricht, ist klar: „Herr Hoeneß hat das alles erfunden.“ Hoeneß wiederum erzählt öffentlich weiter seine Anekdote. Beide Geschichten haben jedoch hohen Unterhaltungswert – und zu Beginn auch ganz viel gemeinsam.