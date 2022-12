Wolfgang und Elisabeth Grupp sind im neuen Trigema-Beitrag auf Instagram und TikTok zu sehen. Der Post sorgt für zahlreiche Reaktionen. Dabei ist es nur eine Begegnung im Büro. Aber keine wie man sie nach 34 Jahren Ehe erwartet.















Link kopiert

Burladingen - "When You See The Love Of Your Life" – "Wenn Du die Liebe Deines Lebens erblickst", läuft dabei in geschriebenen Worten über den kleinen Film, der gerade einmal zehn Sekunden lang ist.

Zehn Sekunden, die das Herz der Zuschauer zum Schmelzen bringen: Der sonst so kontrolliert und souverän wirkende Trigema-Chef steht beim Instagram-Reel bzw. im Post bei TikTok gerade hinter seinem Schreibtisch.

Sanfte Gitarrenmusik umschmeichelt die Szene, in der Grupp – wie immer – perfekt gekleidet ist. Diesmal mit einem weißen Stehkragen-Hemd, das durchaus auch sein Hochzeitshemd sein könnte, und schwarzer Hose. Von vorne nähert sich – ebenso perfekt gekleidet – Ehefrau Elisabeth, die ihm etwas an den Tisch zu bringen scheint.

Wolfgang Grupp und Elisabeth Grupp: so tief, so echt

Als Grupp wahrnimmt, wer da zu ihm kommt, verändert sich wie in Zeitlupe sein Gesicht: Vom "Arbeitsgesicht", das konzentriert und kontrolliert ist, hin zum Gesicht eines – man möchte fast sagen – Frischverliebten, obwohl Wolfgang und Elisabeth Grupp bereits seit 34 Jahren verheiratet sind.

Ein so tiefes und absolut echtes Lächeln sieht man – zumindest in der medialen Öffentlichkeit – nur selten bei Grupp. Die Zuschauerherzen schmelzen, und die bis dato 50 Kommentare unter dem Instagram-Post sprechen Bände.

Einer zum Beispiel lautet: "Dauerschleife! Kann mich nicht sattsehen!" Genau, meint die Redaktion! Nochmal ansehen. Und nochmal, und nochmal!