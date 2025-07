Der frühere Trigema-Chef Wolfgang Grupp befindet sich im Krankenhaus. Es gehe ihm altersentsprechend gut, teilte eine Unternehmenssprecherin auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Details nannte sie zunächst nicht.

Unabhängig davon bestätigte die Polizei einen Einsatz in Burladingen (Zollernalbkreis) – dem Wohnort von Grupp: Demnach wurde ein verletzter Mensch aus einer Privatwohnung mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht

Ein Polizeisprecher verwies auf den Pressekodex und wollte keine weiteren Angaben zu dem Fall machen. Es gebe keine Hinweise auf Fremdeinwirkung oder auf eine Straftat. Zuerst hatte der „Schwarzwälder Bote“ über den Einsatz berichtet.

Grupp leitete mehr als 50 Jahre lang Trigema

Der Textilunternehmer Wolfgang Grupp wurde am 4. April 1942 in Burladingen geboren. 1969 übernahm er die von seinem Großvater gegründete Firma. Trigema ist ein bekannter Hersteller deutscher Freizeit- und Sportbekleidung.

Anfang 2024 räumte Grupp den Chefposten und gab die Geschäftsführung an seinen Sohn Wolfgang Grupp junior und seine Tochter Bonita ab. Beide Kinder waren schon zuvor seit Jahren in der Firma tätig.

Grupp ist dafür bekannt, sich immer mal wieder in gesellschaftspolitische Debatten einzumischen, zuletzt etwa beim Thema Krankenstand, als er Ärzten vorwarf, Arbeitnehmer „sinnlos“ krankzuschreiben.

Grupp am Wochenende beim Tag der offenen Tür von Trigema

Grupp hatte am Samstag noch am Firmensitz in Burladingen am dortigen Tag der offenen Tür teilgenommen. Wie eh und je habe er an seinem Schreibtisch gesessen und sich mit vielen Besuchern unterhalten, hieß es.

Der Firmensitz von Trigema in Burladingen. Foto: IMAGO/imagebroker

Der 83-Jährige hatte erst vor wenigen Wochen in einem Podcast offen darüber gesprochen, dass er sich im letzten Abschnitt seines Lebens befindet. „Die Firma ist weggegeben, ich kann jetzt nur noch auf das Ende warten“, so Grupp. Über den Tod mache er sich deutlich mehr Gedanken als noch in jüngeren Jahren.