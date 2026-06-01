Wolfgang Grupp: „Es ist eine Leistung, dass Sie mich 40 Jahre ertragen haben“

Traditionell ehrt die Firma Trigema langjährige und verdienstvolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einer eigenen und herausgehobenen Feier. Sie beginnt in der Hauskapelle der Villa auf dem Anwesen der Familie Grupp. Stets mit eingeladen sind die Partner der zu Ehrenden. Nach einem Musikstück am Klavier der Kapelle folgt regelmäßig die Übergabe von Urkunden und Geschenken vonseiten der Firma. Nach dem zeremoniellen Akt begibt man sich in den „Rittersaal“ des Hauses zu Kaffee und Kuchen oder später zu weiteren Erfrischungen in den Garten der Villa.

Seit dem Wechsel in der Firmenleitung (2024) halten Wolfgang und Bonita Grupp als neue Geschäftsführer die Ansprachen in der Kapelle, überreichen die Auszeichnungen und Präsente. Auch bei der jüngsten Ehrung saß Wolfgang Grupp senior mit Ehefrau Elisabeth in der zweiten Stuhlreihe des Sakralraumes. Tochter Bonita und Sohn Wolfgang Grupp gestalteten den Ablauf, bedankten sich in persönlichen Worten für die Verlässlichkeit und Treue der sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die der Firma ihre Arbeitskraft seit vier Jahrzehnten zur Verfügung stellen.

Solch eine Zuverlässigkeit und Beständigkeit sei heutzutage nicht mehr selbstverständlich, sagte Wolfgang Grupp – sie und damit verbunden die Wertschätzung würden der deutschen Wirtschaftskultur jedoch wohl anstehen, wie er hinzufügte. Langjährige Firmenzugehörigkeit bedeute eben auch langjährige Erfahrung. „Sie sind schon länger im Betrieb, als ich überhaupt alt bin“, schmunzelte er in dem Zusammenhang.

Senior meldet sich zu Wort

Wolfgang Grupp senior wäre aber nicht er selbst, wenn er nicht doch noch ans Rednerpult geschritten wäre, um etwas Markantes zu sagen. Die Geehrten, meldete er sich zu Wort, hätten den größten Teil ihres Betriebslebens ja nun unter seiner Führung verbracht, weshalb auch er sich persönlich bei ihnen bedanken wolle. Dem folgte der Ausspruch: „Ihre besondere Leistung sind nicht nur die 40 Jahre Betriebstreue, sondern, dass Sie mich fast 40 Jahre als Ihren Chef ertragen haben.“ Das rief natürlich Gelächter hervor.

Im Anschluss überreichte Bürgermeister Davide Licht die Jubiläumsurkunden der Industrie- und Handelskammer und des Landes Baden-Württemberg – „noch unterschrieben von Ministerpräsident Winfried Kretschmann“, wie er anmerkte. Licht sagte weiter: „Auch die Stadt Burladingen ist stolz auf Menschen, die ihre Arbeitskraft über so lange Zeit zum Wohle einer Firma und damit schlussendlich zum Wohle der Stadt als Wirtschaftsstandort einbringen.“

Marie Nele Seehaus, 2025 zur IHK-Bundessiegerin im Ausbilungsberuf Textil- und Modenäherin gekürt. Die Firma Trigema ist stolz auf ihre Mitarbeiterin. Auch weil sie dem Betrieb weiterhin die Treue hält. Foto: Matthias Badura

Eine nochmalige Auszeichnung wurde in diesem Rahmen Marie Nele Seehaus zuteil. Sie avancierte im vergangenen Jahr zur Bundessiegerin im Ausbildungsbereich Textil- und Modenäherin. (wir berichteten). „Es ist die zweite Bundessiegerin in unserer 107-jährigen Firmengeschichte“, hieß es dazu. Und: „In der vierten Unternehmergeneration.“ Doch Moment! Ist es nicht schon die fünfte Unternehmergeneration? Oder gar sechste?

Da wurde bei Kaffee und Kuchen nochmals nachgezählt und über die Zählweise debattiert. Also: Johann Mayer gründete als zweiter Textilpionier Burladingens vor 1900 seinen eigenen Betrieb. Seine Söhne Josef und Eugen Mayer machten sich 1919 selbstständig (Gebr. Mayer, woraus später Trigema wurde). Hier folgte Franz Grupp als Geschäftsführer, nach ihm übernahm sein Sohn Wolfgang Grupp senior und inzwischen stehen dessen Kinder an der Trigema-Spitze. Sind somit, wenn man die Keimzelle mitrechnet, fünf Generationen.

Eine noch ganz kleine Firmenchefin

Halt! Da saß noch eine Person am Kaffeetisch, die einmal die Firmenleitung übernehmen könnte. Selbst wenn das noch einige Zeit dauern dürfte. Die noch ganz winzige Person saß auch nicht auf einem eigenen Stuhl, sondern auf dem Schoß ihrer Mutter Bonita Grupp. Von dort blickte sie mit großen Augen staunend auf die sichtlich über ihre Anwesenheit entzückte Gesellschaft um sich herum.

Die Namen der Geehrten

Geehrt wurden für ihre 40-jährige Zugehörigkeit zur Trigema-„Betriebsfamilie“: Arife Aksakalli Elke Henning, Susanne Mauz, Birgit Schanz, Juliane Tropenauer und Thomas Künst. Die Firma bedankte sich mit Urkunden und Geldgeschenken für diese Treue. Von der IHK wurden die Arbeitsjubilare ebenfalls mit Urkunden geehrt. Nochmals gewürdigt wurde im Rahmen der Feier Nele Marie Seehaus. Sie wurde 2025 von der IHK zur Bundessiegerin im Ausbildungsberuf Textil- und Modenäherin gekürt.