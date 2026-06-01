Wolfgang Grupp: „Es ist eine Leistung, dass Sie mich 40 Jahre ertragen haben“

Die Mitarbeiterehrung des Burladinger Textilunternehmens Trigema gestaltete sich würdig. Doch es gab auch etwas zu lachen.
Traditionell ehrt die Firma Trigema langjährige und verdienstvolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einer eigenen und herausgehobenen Feier. Sie beginnt in der Hauskapelle der Villa auf dem Anwesen der Familie Grupp. Stets mit eingeladen sind die Partner der zu Ehrenden. Nach einem Musikstück am Klavier der Kapelle folgt regelmäßig die Übergabe von Urkunden und Geschenken vonseiten der Firma. Nach dem zeremoniellen Akt begibt man sich in den „Rittersaal“ des Hauses zu Kaffee und Kuchen oder später zu weiteren Erfrischungen in den Garten der Villa.