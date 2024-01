Wolfacherin bei „Mr. Olympia“: So wurde Lena Ramsteiner zur Top-Bodybuilderin

1 Lena Ramsteiner im Wettkampfbikini, kurz bevor es beim „Mr. Olympia“ auf die Bühne geht. Foto: privat

Lena Ramsteiner gehört zu den besten Bodybuilderinnen der Welt. Beim amerikanischen Wettbewerb „Mr. Olympia“ mischte sie 2023 unter den Top 14 mit. Die ehemalige Marketing-Managerin lebt in Wolfach – und hat auch in diesem Jahr viel vor.









Kein Sport ruft so viele Vorurteile gegen die Sportler hervor wie Bodybuilding – vor allem, wenn es sich dabei um Frauen handelt. Lena Ramsteiner aus Wolfach kennt sie alle: „Das ist doch nicht mehr weiblich“ oder auch „so etwas ist nur mit Hilfsmitteln möglich“. „Mein Körper entspricht eben nicht der Normvorstellung“, sagt die 28-Jährige. Was sie schade finde, denn Aussehen sei bekanntlich Geschmackssache. „Und andersherum: Ein Mann ohne Muskeln ist auch auch nicht per se weiblich“, kontert sie. Man sei weiblich, so lange man sich weiblich fühle.