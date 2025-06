So war das Wetter im Mai

1 Am Morgen des 16. Mai konnte im eigentlich wärmeren Kinzigtal noch ein Reifansatz auf diesem Kleeblatt gesehen werden, es war eine kalte Nacht mit -2,9 Grad am Erdboden. Foto: Schmalz Wie die Wolfacher Wetterdaten zeigten, war der fünfte Jahresmonat im Schnitt zu trocken, etwas zu warm. Auch gab es wenig Regen.







Der Mai hat den Ruf, der schönste Frühlingsmonat zu sein. Lieder und Gedichte wurden dazu geschrieben und gesungen. In diesem Jahr konnte der Monat den Erwartungen entsprechen, denn viele Sonnenstunden und angenehme Temperaturen – zumindest am Tage – waren in der Überzahl.