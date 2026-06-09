Wolfacher Station: Gegensätzliches beim Mai-Wetter

Der Mai wurde von zwei gegenseitigen Witterungsperioden bestimmt. Zur Mai-Mitte um die Eisheiligen-Tage herrschte merklich zu kühles Wetter, im letzten Maidrittel unter Hochdruck trockenes und für Mai sehr warmes Wetter. Insgesamt war der Monat zu warm, außerdem im Beobachtungsgebiet auch zu trocken. Die Sonne schien deutlich öfter als im Schnitt, so die Bilanz der Wetterstation Wolfach.

Der Mai begann mit einem Bilderbuchstart mit blauem Himmel und angenehmer Wärme am Maifeiertag zur Freude vieler Freizeitakteure. Die Freude währte allerdings nur kurz, schon am 3. Mai stellte sich das Wetter auf eine wolkenreichere Zeitspanne um und auch die anfangs warmen Temperaturen um 25 Grad gingen merklich zurück. Dazu regnete es nun wieder häufiger, was nach der Trockenphase in der zweiten Aprilhälfte dringend nötig war. Dieser ersten Abkühlung folgte dann im zweiten Maidrittel in der Zeit der Eisheiligentage eine weitere Steigerung mit noch kühleren Temperaturen unter der 15-Grad-Marke, nachts kam es noch an drei Tagen zu leichtem Bodenfrost.

Vor Pfingsten schlug das Wetter deutlich um

In der Woche vor Pfingsten ging dieser kühle Wetterabschnitt zu Ende, unter Hochdruck und wolkenarmen Himmel konnte die nun schon hoch stehende Sonne die Luft erwärmen und bereits am Pfingstsamstag wurde erstmals in diesem Jahr die 30-Grad-Marke überschritten. Das stabile Hoch dominierte nun bis zum Monatsende weiter mit viel Sonnenstunden und nur wenig Wolken, die Temperaturen waren mit fast täglich mehr als 30 Grad schon hochsommerlich zu nennen, obwohl nach Kalender noch immer Frühling war. Ähnlich wie im April war auch die zweite Maihälfte sehr niederschlagsarm.

Der Blick auf die Abweichungen der Tagesmitteltemperaturen zeigt einen in den ersten Tagen um bis zu fünf Grad zu warmen Monat, danach einige Tage mit etwas zu kühlen und dann wieder leicht zu warmen Temperaturen. Zu Beginn des zweiten Drittels wurden die negativen Abweichungen deutlicher, am 12. lag das Tagesmittel um sechs Grad unter den langfristigen Werten. Bis zum Ende dieses Drittels blieben die Temperaturen meist um vier Grad unter dem Durchschnitt. Die danach eintretende Wetterbesserung sorgte dann für einen Temperaturanstieg und damit für positive Abweichungen bis zu sieben Grad. Die warme Periode verschaffte dem bis dahin zu kühlen Mai den Sprung auf einen warmen Monatsdurchschnitt. In Wolfach lag am Ende des Monats die Mitteltemperatur bei +14,7 Grad und damit um +1,2 Grad über der Norm. Bemerkenswert ist, dass sowohl in Wolfach und auch in Ohlsbach sieben sogenannte Hitzetage (mindestens 30 Grad) gezählt wurden. In den Datensätzen beider Stationen war das bislang noch nie der Fall. Allerdings gibt es südbadische Stationen die 1953 im Mai ebenso viele oder gar noch zwei Hitzetage mehr zählten.

Häufigere Niederschläge in erster Hälfte des Monats

Mit häufigeren Niederschlägen in der ersten Maihälfte schien das bisher trockene Frühlingswetter wieder ins Gleis gekommen zu sein. Doch wie schon im April war die zweite Maihälfte erneut sehr niederschlagsarm und dazu noch frühsommerlich heiß, sodass die gefallene Regenmenge durch die Verdunstung schnell ausgetrocknet wurde. Insgesamt fielen in Wolfach 63,2 Liter/qm Regen, das entsprach mit 51 Prozent fast genau der Hälfte der langjährigen Monatsmenge. Niederschlagreichster Tag war der 6., es fielen 19,6 Liter/qm.

Die Anzahl der Sonnenstunden ließ in der ersten Maihälfte mit knapp 79 Stunden noch Wünsche offen, diese wurden dann in Hälfte zwei mit fast 135 Stunden noch reichlich nachgeliefert, sodass der Gesamtmonat mit 213,6 Stunden am Ende doch noch zu den Top zehn sonnigsten Maimonaten zählt.

Der meteorologische Frühling fiel durch deutliches Niederschlagsdefizit auf. Die Niederschlagsmenge betrug 161 Liter/qm, damit fehlten 47 Prozent zum Sollwert, im letzten Jahr zeigte sich der Frühling bei einem Defizit von 49,9 Prozent sogar noch trockener. Ebenfalls gehört der Frühling mit einem Durchschnitt von +11,2 Grad zu den fünf wärmsten Frühlingen seit Beginn der Messungen 1958. Überzeugend auch der Auftritt bei den Sonnenstunden, die sich auf 579 Stunden summierten und damit Platz sechs im Ranking sicherten.

Statistik

Monatsmittel: +14,7 Grad Abweichung : +1,2 Grad Maximum: +32,5 GradMinimum: +1,4 Grad Frosttage: 0 Niederschlagstage: 14 Sonnenscheindauer: 213,6 Stunden Gewittertage: 0