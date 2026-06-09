Wolfacher Station: Gegensätzliches beim Mai-Wetter

An der Wolfacher Station zählte der Frühling trotz wechselhaften Wetters zu den fünf wärmsten seit 1958. Zugleich fällt laut Statistik zu wenig Regen.
Der Mai wurde von zwei gegenseitigen Witterungsperioden bestimmt. Zur Mai-Mitte um die Eisheiligen-Tage herrschte merklich zu kühles Wetter, im letzten Maidrittel unter Hochdruck trockenes und für Mai sehr warmes Wetter. Insgesamt war der Monat zu warm, außerdem im Beobachtungsgebiet auch zu trocken. Die Sonne schien deutlich öfter als im Schnitt, so die Bilanz der Wetterstation Wolfach.