Wolfacher Stadtkapelle: Dorfkinder sollen im Schloss rocken

Die Stadtkapelle macht den Schlosshof im Juli zwei Tage zur Party-Hochburg und Talent-Bühne. Mit dabei: Wolfacher Originale, sechs Jugendkapellen und die „Dorfrocker“.
Mit Open Airs wie „Very British“ (2015) oder dem Streifzug durch die Welt der Filmmusik (2023) machte die Stadtkapelle Wolfach den Schlosshof selbst wiederholt zum Konzertsaal. Mit dem großen Musik-Wochenende am 18. und 19. Juli bereiten die Musiker und ihre Unterstützer anderen eine große Bühne. Zugpferd: die fränkische Party-Formation „Dorfrocker“. Am Anfang war das Zelt: Höher, größer und anders als alles Gewohnte soll die Konstruktion werden, die beginnend mit dem Fest zum 100. Geburtstag des Alten Benz mehrere Wochen im Schlosshof stehen und genutzt werden soll. Die gute Verbindung zur Feuerwehr habe letztlich den Anstoß für die Überlegungen zum großen Musik-Wochenende der Stadtkapelle gegeben, erklärt Geschäftsführer Bernd Moosmann. Am Samstag, 18. Juli, holt die Kapelle die „Dorfrocker“ nach Wolfach. Am Sonntag, 19. Juli, stehen beim Tag der Jugendmusik fünf Jugendkapellen und mehrere Nachwuchs-Ensembles aus dem ganzen Kinzigtal im Mittelpunkt, ehe die „Gardefischle“ zur Feier ihres 20-jährigen Bestehens den Schlusspunkt unter das Wochenende setzen.