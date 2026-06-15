Wolfacher Stadtkapelle: Dorfkinder sollen im Schloss rocken

Mit Open Airs wie „Very British“ (2015) oder dem Streifzug durch die Welt der Filmmusik (2023) machte die Stadtkapelle Wolfach den Schlosshof selbst wiederholt zum Konzertsaal. Mit dem großen Musik-Wochenende am 18. und 19. Juli bereiten die Musiker und ihre Unterstützer anderen eine große Bühne. Zugpferd: die fränkische Party-Formation „Dorfrocker“. Am Anfang war das Zelt: Höher, größer und anders als alles Gewohnte soll die Konstruktion werden, die beginnend mit dem Fest zum 100. Geburtstag des Alten Benz mehrere Wochen im Schlosshof stehen und genutzt werden soll. Die gute Verbindung zur Feuerwehr habe letztlich den Anstoß für die Überlegungen zum großen Musik-Wochenende der Stadtkapelle gegeben, erklärt Geschäftsführer Bernd Moosmann. Am Samstag, 18. Juli, holt die Kapelle die „Dorfrocker“ nach Wolfach. Am Sonntag, 19. Juli, stehen beim Tag der Jugendmusik fünf Jugendkapellen und mehrere Nachwuchs-Ensembles aus dem ganzen Kinzigtal im Mittelpunkt, ehe die „Gardefischle“ zur Feier ihres 20-jährigen Bestehens den Schlusspunkt unter das Wochenende setzen.

Die erhofften Einnahmen sind Motivation Während für andere Kapellen jährliche Feste als Einnahmequelle gesetzt sind, ist die Stadtkapelle abseits von Musikerball und Schlosshofhock kein klassischer „Fest-Verein“. Eine Motivation seien auch beim Musik-Wochenende die erhofften Einnahmen, räumt Moosmann ein: Die Busfahrt zum Doppelkonzert in Esslingen im November, Instrumente, Uniformen und anderes Equipment forderten auch die Kasse der Stadtkapelle. „Neben dem Finanziellen sind wir aber auch davon überzeugt, dass so eine Gemeinschaftsleistung, bei aller Mühe und Aufwand auch die Gemeinschaft stärkt und einen positiven Einfluss auf die Gruppe hat“, betont Moosmann. „Erfolge schweißen zusammen, auch wenn sie große Herausforderungen darstellen.“ Ganz Fest-unerfahren sei man zudem nicht. „Auch wenn die beiden großen Veranstaltungen 175 Jahre Jugendkapelle (2004) und 200 Jahre Stadtkapelle (2008) schon eine Weile her und neue Verantwortliche am Ruder sind.“ Geplant ist das Wochenende bis jetzt als einmaliges Groß-Event. Bei der Suche nach einem prominenten Zugpferd hätten die Organisatoren auch Absagen kassiert. Über die Zusage der „Dorfrocker“ freue man sich aber dafür umso mehr: „Die ‚Dorfrocker’ standen bei uns auf der Liste, weil aus unserer Sicht die Kombination aus Blasmusik und Party genial ist und Spaß macht. Für uns war von Anfang an klar, dass es eine Band aus diesem Musikbereich werden soll.“

Beim Tag der Jugendmusik präsentieren sich ab 12 Uhr jeweils zur vollen Stunde junge Kinzigtäler Talente: das Jugend-Kooperationsorchester Wolfach/Halbmeil/Kirnbach, die Jugendkapelle Hausach/Fischerbach, die Jugendkapelle „Dreiklang“ Haslach/Hofstetten/Mühlenbach, das Jugenblasorchester „Youthnited“ Lauterbach/Schramberg/Sulzbach sowie die Jugendkapelle Wolftal. Neben den Kapellen werden auch mehrere Trompeten-Ensembles unter der Leitung von Helmut Dold und Thomas Rauber auftreten.

„Jugendkapellen sind ein wichtiger Ausbildungsschritt für junge Musiker und eine wichtige musikalische Erfahrung neben dem Einzelunterricht auf dem Instrument“, betont Moosmann. Daher gelte es, auch für Jugendorchester interessante Auftritts-Möglichkeiten zu finden. „Die Idee, am Sonntag genau diesen Rahmen zu schaffen, war die Grundlage für das Konzept.“

Tickets

Der Vorverkauf fürs „Dorfrocker“-Konzert startete bereits Ende März. „Wir sind mit dem Vorverkauf zufrieden und freuen uns, wenn das Zelt voll sein wird. Aber es gibt aktuell noch gut Karten“, bilanziert Bernd Moosmann. Einlass ist am 18. Juli ist ab 18.30 Uhr. Tickets gibt es für 23 Euro in den Raiffeisen-Märkten Wolfach, Hausach, Schiltach und Biberach sowie online bei Eventim. Zum Tag der Jugendmusik ist der Eintritt frei. Weitere Informationen finden Interessierte auf der Internetseite der Stadtkapelle Wolfach unter wwww.stadtkapellewolfach.de.