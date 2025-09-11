Wolfacher Pflegedienstleiterin: Nach 30 Jahren ist nun Schluss

Nach zweijährigem Vorlauf geht Claudia Wolf in Ruhestand. Seit 30 Jahren war sie in Schapbach das Gesicht der ambulanten Pflege
Als Berufseinsteigerin war der ambulante Dienst für die gelernte Krankenschwester Claudia Wolf keine Option. Doch das hat sich schon lang gewandelt: Seit 30 Jahren ist sie in ihrem Heimatort Schapbach das Gesicht der ambulanten Pflege, seit 20 Jahren stellvertretende Pflegedienstleiterin von Pflege mobil an Wolf und Kinzig. Und bald Ruheständlerin, denn: Am 14. September geht sie zum letzten Mal im roten Auto auf Tour.