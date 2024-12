Wolfacher Notfallpraxis schließt im Oktober: Das sagt Wolfachs Bürgermeister zum KV-Gespräch

1 Es ist offiziell: Ende Oktober wird dieses Schild im Wolfacher Klinikum wohl abmontiert werden. Foto: Springmann

Die Kassenärztliche Vereinigung hat am Donnerstag bekannt gegeben, dass die Wolfacher Notfallpraxis im Oktober 2025 schließen wird. Bürgermeister Wolfgang Geppert kritisiert die Vorgehensweise der Entscheidungsträge









Die Ernüchterung ist groß: Trotz aller Bemühungen hat die Kassenärztliche Vereinigung (KV) an ihrem Plan festgehalten, den hausärztlichen Bereitschaftsdienst, bei den Bürger auch als Notfallpraxis bekannt, in Wolfach zu schließen. Das Gespräch am Donnerstag, zu dem die KV Bürgermeister, Landräte und Abgeordnete eingeladen hatte und in das unter anderem Wolfachs Bürgermeister Thomas Geppert große Hoffnungen für den Erhalt der Praxis gesetzt hatte (wir haben berichtet), war weniger ein Austausch als mehr ein Vortrag, wie Geppert im Gespräch mit unserer Redaktion kritisiert. Noch in der vergangenen Woche hatte er bei einem Pressegespräch erklärt, dass er bei dem Gespräch gute Argumente für den Erhalt der Praxis vorbringen könne und sich verhalten optimistisch gezeigt.