Wolfacher Neujahrsempfang: Mehr Kirnbach fürs gesamte Land

1 Die insgesamt elf Heimat-Nanas, die von Schülerinnen der Kunst-AG an der Realschule Wolfach zum Kirnbacher Jubiläumsjahr gestaltetwurden, wurden von ihren Erschafferinnen beim Neujahrsempfang vorgestellt Foto: Lupfer

750 Jahre Kirnbach prägten am Montag den Wolfacher Neujahrsempfang. Der Begriff „Heimat“ wurde dabei vielfach interpretiert – von den Jubiläums-Nanas bis zu Heimatforscher Werner Mezger.









Link kopiert



„Grandiose Darbietungen“ und „brillante Vorträge“ bot Wolfachs Neujahrsempfang, der am Montag als Auftakt des Kirnbacher Jubiläumsjahrs zum 750-jährigen Bestehen in der dortigen Gemeindehalle stattfand. Ein Lob, das den vielen Akteuren nicht irgendwer aussprach, sondern der Heimatforscher Werner Mezger. Der sollte als Höhepunkt seines Zeichens „noch die Andeutung einer Festrede“ halten – was er mit Bravur und Witz in kurzweiliger Weise absolvierte.