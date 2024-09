Wolfacher Nachtwächter beenden die Saison: Erfolgreiche Premiere für Neuzugang

1 Mit einem Heimatkärtle verabschiedete Bürgermeister Thomas Geppert den Nachtwächter Hubert Kessler in die wohlverdiente Winterruhe. Foto: Andreas Buchta

Wolfachs Nachtwächter gehen in die Winterpause: Zum letzten Rundgang der Saison zogen Hubert Kessler und Bürgermeister Thomas Geppert am Samstag zufrieden Bilanz. Bis zu 30 Personen waren bei den Touren mit dabei.









Link kopiert



Elf Touristen hatten sich am Samstagabend vor dem Rathaus versammelt, als Nachtwächter Hubert Kessler sich zum letzten Rundgang der Saison rüstete. Bevor’s auf die abschließende Tour durch die Stadt ging, wurde Kessler stellvertretend für das gesamte Nachtwächter-Trio von Bürgermeister Thomas Geppert mit einem Heimatkärtle in die wohlverdiente Winterruhe verabschiedet. Die beiden Nachtwächter-Kollegen Ralf Ketterer und Hubert Kiefer waren am Samstag verhindert.