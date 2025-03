Wolfacher Klinik und Hornberger Tafel werden unterstützt: „Lions“ spenden doppelt

1 Die Spendenübergabe in Wolfach Foto: Buchta

Der Klinik-Förderverein sowie die Tafel in Hornberg profitieren.









Der Lions- Club Kinzigtal, vertreten durch Präsident Frank Edelmann, Vizepräsident Daniel Armbruster und Activity-Beauftragten Wolfgang Stunder, überbrachte zwei Spenden von je 4500 Euro: An den Förderverein Ortenau-Klinikum Wolfach und an die Tafel in Hornberg. „Es ist dem Lions-Club ein jahrzehntelanges Anliegen, Projekte in der Region zu unterstützen“, sagte Edelmann. Die 41 Mitglieder hätten einstimmig beschlossen, das vor allem aus dem Kuchenmarkt und aus Spenden stammende Geld dem Förderverein und der Tafel zu überlassen. Hardy Happle, Vorsitzender des Fördervereins, dankte für die Spende. „Denn wir wollen bekannter werden“, erklärte er.