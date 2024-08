„Wolfacher Kinzigflößer“: Tradition wird seit 40 Jahren gepflegt

1 Beim Floßbau Foto: Kern

Die „Wolfacher Kinzigflößer“ haben in vier Jahrzehnten schon allerlei nationale und internationale Treffen besucht, dabei viele Freundschaften geschlossen. Anlässlich des runden Geburtstags findet im Rahmen von „Kunst im Schloss“ eine Ausstellung statt.









Die vermutlichen Anfänge der Kinzig-Flößerei reichen weit zurück, bis in die Zeit des Mittelalters. Seit 40 Jahren wird in Wolfach die Tradition in Form von Brauchtum gepflegt. Anlässlich des Jubiläums zeigt das Museum „Kultur im Schloß“ eine Sonderausstellung. An mehreren Multimedia-Stationen können Besucher auf Zeitreise gehen mit den Flößern, die an internationalen Treffen teilgenommen haben. Zu den Höhepunkten zählt die Teilnahme am „Wasserkorso“ in Berlin 1987 anlässlich des 750-jährigen Bestehens der damals noch geteilten Stadt. Gefeiert wurde strikt getrennt – was heute ein Kuriosum ist, war damals Realität.