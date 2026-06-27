Wolfacher Gemeinderat: Zukunft der Sporthalle ist weiter ungewiss

Eigentlich sollte der Rats beschließen, in welcher Höhe Gelder aus dem Sondervermögen in die Sanierung der Halle fließen sollen. Die Entscheidung wurde vertagt.
Nicht öffentlich hatte sich der Rat schon dafür ausgesprochen, einen Teil des Wolfacher Anteils am Infrastruktur-Sondervermögen des Bundes in die Realschul-Sporthalle zu stecken. Am Mittwoch sollte es darum gehen, wie viel Sanierung man anstrebt. Doch: Die Frage ist vertagt. Bürgermeister Thomas Geppert hat den Punkt kurzfristig abgesetzt. Vor der Beratung über das eine soll der Rat zusätzliche Informationen über weitere anstehende Projekte erhalten. „Die Vorlage wäre heute Abend entscheidungsreif – egal, in welche Richtung“, resümierte Thomas Geppert. Dennoch habe er sich entschieden, den Punkt abzusetzen. „Es ist nichts im Feuer, was durch den Aufschub etwas verschlechtert.“