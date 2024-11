Wolfacher Gemeinderat: Fraktionen fordern Alternative

1 Kommt die Ampel über die B294 oder nicht? Wolfachs Rat will zuvor eine weitere Variante geprüft wissen. Foto: Lupfer

Der geplante Radweg zwischen Schiltach und Wolfach sorgt auch weiterhin für Diskussionsbedarf. Nach einem Austausch untereinander fordern die Räte aus beiden Kommunen eine Fristverlängerung vom RP Freiburg, um alternativ zu planen.









So klar sich das RP Freiburg zuletzt gegen alternative Planungen für den Anschluss des neuen Radwegs von Wolfach nach Schiltach an Halbmeil positioniert hatte, so intensiv wurde in den vergangenen Tagen über eben jene diskutiert. Mitglieder der Gemeinderäte Schiltach und Wolfach tauschten sich zum Thema aus, dann stimmte eine breite Mehrheit des Wolfacher Rats nach langer Diskussion für einen gemeinsamen Antrag von CDU, Freien Wählern und SPD. In dem beantragten die Fraktionen, beim RP eine Verlängerung der bis Jahresende gesetzten Frist fürs Ampel-Ja zu erbeten, bis auf Kosten der Stadt Schiltach ein neuer Unterführungs-Entwurf geplant und geprüft wurde.