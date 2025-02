Wolfacher Gemeinderat: Eine Schramme im Millionen-Paket

1 Mit dem neuerlichen Auftragspaket brachte der Gemeinderat den zweiten Bauabschnitt für die Sanierung der Herlinsbachschule Wolfach auf den Weg. Foto: Rossignol

Aufträge im Gesamtwert von mehr als 1,34 Millionen Euro sichern den nächsten Abschnitt der Wolfacher Schulsanierung. Bei den Putzarbeiten jedoch zog der Gemeinderat die Notbremse. Das einzige Angebot war doppelt so teuer wie die Kostenberechnung.









Sieben Gewerke sollten am Mittwochabend im Gemeinderat vergeben werden, um den Fortschritt der Erweiterung und Sanierung der Herlinsbachschule im zweiten Bauabschnitt sicher zu stellen. Sechs Aufträge mit einem Gesamtvolumen von mehr als 1,34 Millionen Euro vergab der Rat einstimmig. Die Ausschreibung für die Putzarbeiten jedoch zog das Gremium zurück: Das einzige Angebot war mehr als doppelt so teuer wie die Kostenberechnung. „Es gibt eine große Überraschung“, kündigte Bürgermeister Thomas Geppert zum Einstieg in den Tagesordnungspunkt an, dass die Verwaltung die Aufhebung der Ausschreibung in dem Gewerk vorschlage: „Angesichts der augenscheinlichen Diskrepanz von Kostenschätzung und Angebot.“