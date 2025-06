1 Noch heute ist in Wolfach dieser Fries mit Hinweis auf die einstige Flößerei zu sehen. Foto: Buchta Einst wichtiger Wirtschaftszweig verlor die Flößerei zwischen Wolfach und Offenburg über die Jahrhunderte an Bedeutung.







In der Grabenstraße gibt es an einer Hauswand ein Fries des umstrittenen Malers Eduard Trautwein. Es zeigt eine Flößerszene am Wolfacher Wehr mit der Aufschrift „Wolfacher Flößer auf Fahrt ins Land – über 600 Jahre Flößerei – 1895“.