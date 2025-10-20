Wolfacher Fasnet: Für neue Röslehansel gibt es ein Limit

Mit neuen Häs-Regeln, Workshops zur Zukunft der Zunft und einer klaren Absage an Viehmarker stellt sich die Wolfacher Fasnet neu auf.
Fast auf den Tag genau ein Jahr nach seiner Wahl zum Narrenvater zog Christian Oberfell am Dienstag in der „Hüttenklause“ in der Herbstsitzung des Großen Narrenrats ein positives Resümee über sein Premierenjahr an der Spitze. Der Blick nach vorn dominierte den Austausch laut einer Mitteilung der Zunft vom Freitag – von neuen Bestell-Regeln über die Suche nach weiteren Helfern zur Fasnet bis hin zum großen Zukunftskonzept.