Wolfacher Berufsschule: Das ist die neue Leiterin

Die Beruflichen Schulen Wolfach starten mit einer neuen Steuerfrau ins neue Schuljahr: „Ich denke, die Schule passt zu mir – und ich passe auch zur Schule“, freute sich die neue Leiterin Anke Weinmann bei ihrer offiziellen Vorstellung im Kreis des Kollegiums am Freitag in der Aula. Zuletzt war die 59-jährige Offenburgerin 23 Jahre an den Beruflichen Schulen Kehl tätig, mehrere Jahre als Abteilungsleiterin Gewerbe.

Für den passgenauen Abschluss des Auswahlverfahrens zum Schuljahresbeginn mussten viele Rädchen ineinander greifen, resümierte Martin Müller, Leiter des für Berufliche Schulen zuständigen Referats 76 in der Abteilung Schule und Bildung des Regierungspräsidiums Freiburg. „Das war wirklich eine Punktlandung.“ Er selbst habe das Ja aus dem Kultusministerium erst am Montag erhalten. Weinmann habe am Montag die Einladung zum Einführungstag für neue Schulleitungen in Freiburg erhalten. Dort habe Abteilungsleiter Thomas Hecht ihr am Dienstag ihr Bestellungsschreiben überreicht. „Ich bin mir sicher, dass wir es geschafft haben, eine sehr passende und bestens geeignete Person zu finden.“ Dass Weinmanns berufliche Laufbahn mit einer Ausbildung zur technischen Zeichnerin begann, sei „eine hervorragende Voraussetzung als Lehrkraft an einer Beruflichen Schule“.

Zehn Jahre Lehrbeauftragte am Berufsschul-Seminar

Wer selbst eine Ausbildung absolviert habe, wisse, wovon er rede. Weinmanns Maschinenbau-Studium passe zudem perfekt zum von der Metalltechnik geprägten Profil der Wolfacher Schule. Nach internationalen Stationen war Weinmann zehn Jahre Lehrbeauftragte am Berufsschul-Seminar und habe sich in der Ausbildung vieler Referendare „herausragende fachliche und methodische Kompetenz“ erarbeitet.

„Die Zeiten sind anspruchsvoll, in jeglicher Hinsicht“, bilanzierte Heiko Faller, Dezernent für Bildung, Jugend, Soziales und Arbeitsförderung beim Ortenaukreis. „Es wird nicht einfach, was die Rahmenbedingungen angeht – aber wir schaffen das zusammen.“ Mit Weinmann sei die Schule, deren Träger der Ortenaukreis ist, unter guter Leitung: „Ich glaube, wir haben mit Ihnen die richtige Person gefunden.“

Anke Weinmann selbst dankte zunächst ihrer Stellvertreterin Barbara Baumann: „Vielen, vielen Dank für alles – Du hast mich total super aufgenommen.“ Der positive Wind in Wolfach, „der ist mir vom ersten Augenblick an entgegen geweht – das war einfach super“. Dabei habe sie die freie Stelle zunächst gar nicht auf dem Schirm gehabt, bekannte die 59-Jährige. Bis ein ehemaliger Kollege ihr die Schule als „ein Juwel“ angepriesen habe. Damit habe er nicht zu viel versprochen: „Das habe ich in den letzten Tagen erlebt.“

Der demografische Wandel sei eine Herausforderung für die Schulen. Die gesellschaftlichen Anforderungen an die Schüler seien groß und belastend. Konkret in Wolfach liege der Fokus aktuell auf der neuen Klasse Ausbildungsvorbereitung (AV). Es gelte, nach der guten Vorbereitung praktische Erfahrungen zu sammeln. „Das Ziel muss sein, dass wir die Schüler dazu bringen, in die Berufsausbildung zu kommen.“ Lust auf eine Ausbildung zu machen. „Das ist unser Job.“ Zudem gelte es, das breite Angebot der Beruflichen Schulen bekannter zu machen – auch bei anderen Schulen

Vakanz-Vertretung

Schulleiterin verließ Michaela Rieger-Motzer die Beruflichen Schulen Wolfach zum Schuljahresbeginn 2024/25 und wechselte als stellvertretende Leiterin an die Gewerblich-Technischen Schulen Offenburg. „Sie haben’s mit dem Schulleitungsteam und dem ganzen Kollegium hervorragend geschafft, dass die Schule weiterlief. Dass nicht nur nichts anbrannte, sondern dass es richtig gut weiterging“,lobte Referatsleiter Martin Müller die Arbeit der stellvertretenden Schulleiterin Barbara Baumann, die einsprang. Auch aus dem Kollegium sowie von Dezernent Heiko Faller gab’s Lob und Dank für den Einsatz Baumanns. Faller: „Wir hoffen, dass es konstanter wird in den nächsten Jahren und dass Sie gut zusammenarbeiten.“