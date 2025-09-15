Wolfacher Berufsschule: Das ist die neue Leiterin

Nach einem Jahr Vakanz wurde am Freitag Anke Weinmann als neue Leiterin der Beruflichen Schulen Wolfach vorgestellt.
Die Beruflichen Schulen Wolfach starten mit einer neuen Steuerfrau ins neue Schuljahr: „Ich denke, die Schule passt zu mir – und ich passe auch zur Schule“, freute sich die neue Leiterin Anke Weinmann bei ihrer offiziellen Vorstellung im Kreis des Kollegiums am Freitag in der Aula. Zuletzt war die 59-jährige Offenburgerin 23 Jahre an den Beruflichen Schulen Kehl tätig, mehrere Jahre als Abteilungsleiterin Gewerbe.