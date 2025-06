Wolfacher Antikmarkt: So war die vierte Auflage

So war die vierte Auflage

Beim Altstadt-Antikmarkt begaben sich die Gäste in Wolfach auf die Suche nach verborgenen Schätzen. Foto: Schmid Die Besucher des Wolfacher Antikmarkts konnten angesichts des Angebots an Gegenständen, die mindestens 50 Jahre alt sein mussten, in der Vergangenheit schwelgen.







Anlässlich des Antikmarkts konnten die Besucher der Innenstadt am Wochenende einen Ausflug in die Vergangenheit unternehmen. Zwischen Stadttor und Rathaus sowie im Schlosshof wurde eine große Vielfalt angeboten – von landwirtschaftlichen Geräten über Geschirr und Porzellan bis hin zu Schmuck. Die einzige Vorgabe: Alles musste mindestens aus dem Jahr 1975 stammen. Die angebotenen Gegenstände hatten also ein Mindestalter von 50 Jahren. Viele davon waren allerdings noch deutlich älter, passend zum Marktnamen regelrecht antik.