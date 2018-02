Wolfach "Zum Kuckuck" wird Uhr des Jahres

Wolfach . Witzigerweise heißt es auch noch "Zum Kuckuck". Unter 14 Exponaten hatten die Gäste der Dorotheenhütte zwischen Mai 2017 und Januar 2018 abstimmen dürfen.

Winters Exemplar stellt ein altes, aufwendig gestaltetes Gasthaus aus den 1920er-Jahren im Schwarzwaldstil dar. Es stammt aus der Feder der Schönwalder Uhrenmanufaktur August Schwer. Ursprünglich habe es nur das Schild mit der Namensaufschrift gegeben, so Winter. Um dieses Detail hätten sich dann weitere Elemente gestrickt. Die Aufschrift des Schildes bedeute in diesem Fall "Was zum Kuckuck?“ oder "Wohin zum Kuckuck" gehen wir?. Die Uhr spiegelt einen kleinen, spielerischen Querschnitt durch die Gesellschaft wider: Die Dorfjugend trifft sich zum Tanz, die Bauern versammeln sich an einem Samstagabend zum Schoppen.

Technisch aufwendig sei das Modell verarbeitet worden, führt Winter aus. Der Publikumsliebling, der unter 7500 Stimmzetteln zum Gewinner auserkoren wurde, beherbergt ein großes Mühlrad, eine Glocke sowie Bierkrüge. Letztere können mechanisch – wenn es zwölf schlägt – gehoben werden.