Wolfach Zäher "Rennfahrer" wird runde 80

Wolfach . Über viele Jahre haben die Kinzigtäler Erwin Schmiders sportliche Erfolge begleiten können: In den 60ern und 70ern reihte sich eine Erfolgsmeldung an die andere. Nicht nur wegen seiner Begeisterung für den Winter- und Ausdauersport ist ein Vergleich mit der Schwarzwälder Sportlegende Jörgle Thoma naheliegend. Es sind vor allem die bescheidene Wesensart, gepaart mit beharrlicher Schwarzwälder Zähigkeit, und das sich Durchbeißen aus einfachsten Verhältnissen heraus, das Schmider wie Thoma ausmacht.

Zwei Wurzeln ebneten den Weg des Jubilars: Zum einen die Gelegenheit, sich in jungen Jahren erfolgreich an Seifenkistenrennen zu beteiligen. Zum anderen war es die Chance, mit dem Motorrad auf schmalen Waldwegen die Forst- und Landwirte aufzusuchen. Sein Vater gründete einen Handel für Waldprodukte. In Zeiten ohne Telefon galt es, den ständigen Kontakt zu den Kunden zu pflegen.

Frühestmöglich stieg Schmider vom Mofa auf eine "NSU-Max" um, für die er sich mühsam das Geld zusammengespart hatte. Als 18-Jähriger beteiligte er sich erstmals am Geländerennen in Künzelsau, heute Enduro genannt. Damals fielen von 187 Startern 108 aus. Schmider, dessen Beine kaum vom Sattel bis zum Boden reichten, konnte daraufhin stolz eine Lizenz statt des simplen Fahrer-Ausweises in Empfang nehmen.