Wolfach Wolfacher trainieren die Lachmuskeln

Novum dieses Jahr wird sein, dass sich ein Motto über die ganze Fasnet hinzieht. So können am Zunftabend personalisierte Startnummern für die Fasnet abgeholt werden. "Anmeldungen dafür werden bis zum 21. Januar über die Webseite der Narrenzunft angenommen oder jetzt gleich," versprach Oberfell.

Startnummer eins besetzte natürlich Narrenvater "Fitnuss". Auch ein auf 100 Stück limitiertes Sportabzeichen kann am "Schmutzige Dunschtig" nach dem ersten Umzug der Kaffeetanten in der Narrenkammer abgelegt werden.

Eine spontan gebildete "Groko" bestritt den unterhaltsamen Teil des Abends, denn die eigentlich für die Unterhaltung zuständigen "Schellenhansel" sind momentan ohne Obmann verwaist. Unter der Leitung von Medienmeister Jürgen Bachthaler übersetzten Narrole aus dem Publikum für die erwarteten internationalen Gäste einige der für die Wolfacher Fasnet typische Begriffe wie "Brezelhans" (Kinderumzug) und "Guller" (Hahn) in die Gebärdensprache.

Masken für Neue

Begonnen hatte die Versammlung mit der Vergabe von neun Masken an neue Hansele. In dem Zusammenhang berichtete Vizenarrenvater Wilfried Schuler, dass die Aktion "Schellenhansel" des Fördervereins der Wolfacher Fasnet in Zusammenarbeit mit der Zunft zielführend verlaufe und bisher fünf der acht vom Förderverein subventionierten Häs bestellt worden seien.

Zehn Prozent mehr

Die Aktion war ins Leben gerufen worden, weil die Zahl neuer Schellenhansel im Verhältnis zu anderen Neuanschaffungen unterrepräsentiert war.

Zu Beginn des Abends hatte der Narrenvater Grüße der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) überbracht. Kessler hatte an der Hauptversammlung in Pfullendorf teilgenommen und gab bekannt, dass der Jahresbeitrag um zehn Prozent steigen werde. Weiterhin gab es letzte Infos zur Teilnahme am Narrentreffen in Gengenbach am kommenden Samstag, 20. Januar.

Der Vorverkauf der Karten zum Zunftabend startet am kommenden Samstag, 20. Januar, in der Narrenkammer. Danach sind die Tickets auch im Bürgerbüro und der Tourist-Info erhältlich.

Die personalisierten Startnummern für die Fasnet, die am Zunftabend abgeholt werden können, gibt es unter http://bit.ly/2qFcy6r. Gruppen, die ein einheitliches Design wünschen, können dies per E-Mail an coberfell@me.com beantragen.