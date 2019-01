Wolfach "Wir mussten da was machen, das geht so ja nicht weiter"

Geschädigte ist glaubwürdige Zeugin

So sah es auch der Staatsanwalt. Die Geschädigte sei eine glaubwürdige Zeugin, er gehe davon aus, dass die Geschichte sich genau so abgespielt habe – auch wenn der Lebensgefährte einen anderen Ablauf schilderte. Er habe als Mann dem Erlebten vielleicht nicht dieselbe Bedeutung beigemessen. Er forderte eine Freiheitsstrafe von zwei Monaten sowie die Zahlung von 500 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung. Einen Tipp hatte er für den Angeklagten auch noch: "Wenn Sie das nächste Mal pinkeln müssen, dann stellen Sie sich so hin, dass keiner etwas sieht."

Der Angeklagte, der in den 80er-Jahren bereits wegen Vergewaltigung und versuchter Vergewaltigung verurteilt wurde und später unter anderem wegen Beleidigung, Bedrohung und Körperverletzung auffällig wurde, ist seit 2013 nicht mehr straffällig geworden. "Das waren große Fehler, die ich damals gemacht habe", sagte er reumütig. An den Taten gebe es nichts schönzureden. Er wolle aber nicht verurteilt werden, nur weil sich Leute "verguckt" haben.

Richterin Roser schloss sich dem Staatsanwalt an. "Die Personen, die das beobachten mussten, konnten sich der Situation nicht entziehen und wurden von Ihnen für Ihre Zwecke missbraucht", sagte sie zu dem Angeklagten. Sie verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von zwei Monaten. Die Bewährungszeit setzte sie auf zwei Jahre fest. "Sie brauchen in Ihrer Situation Unterstützung, vielleicht auch, um Ihre sexuellen Neigungen aufzuarbeiten", so die Richterin. Außerdem muss er 500 Euro an die Behandlungs-Initiative Opferschutz (BIOS) zahlen.