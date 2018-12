Wolfach "Wir müssen die Basis schaffen"

Wolfach. Dieses war Thema bei der Hauptversammlung des Vereins am Dienstagabend. Außerdem wurde die Wahl des Gesamtvorstands durchgeführt und Bernd Wolk in seinem Amt als erster Vorsitzender einstimmig bestätigt (siehe Info).

Im Januar will das Gremium es angehen, die Ziele und Zwecke von Studien zu formulieren und dem ambitionierten Vorhaben eine Struktur zu geben. "In Studien muss enorm viel Arbeit investiert werden", stellte Chefarzt Wolfgang Jost fest, der als Beisitzer neu in den Vorstand gewählt wurde.

Forschungsvorhaben muss finanziert werden