Wolfach "Wir können jetzt erste Früchte der Kooperation ernten"

Wie zufrieden sind Sie mit den Proben bisher?

Mit jeder Probe wird es besser, die erste nach dem Wechsel vom Probenraum auf die Bühne war eine ganze Katastrophe, aber jetzt haben sich die Register an die Umgebung gewöhnt und wenn in den schwierigen Stellen bei jeder Probe eine falsche Note rausfällt, bekommen wir das auf den Punkt hin.

Was ist Ihr persönliches Lieblingslied und welches Stück erachten Sie für den 2. Dezember als das schwierigste?

Am schwierigsten ist sicher "Porgy and Bess" mit den vielen Tonartwechseln und den über die Register verteilten Triolen-Motiven. Das haben wir kürzlich noch einmal fast zwei Stunden geübt. Meine Lieblingsstücke sind aber die Melodien aus der Feder des Filmkomponisten James Horner. Bei "Avatar", "The Rocketeer" und "Field of Dreams" habe ich beim Dirigieren fast Narrenfreiheit und spüre einen wunderbaren Klangteppich meiner Kapelle.

Mit mehreren Leistungsabzeichen, darunter einem in Gold, haben die sich noch Ausbildung befindenden Jungmusiker auch dieses Jahr wieder schöne Erfolge erzielt. Wie beurteilen Sie die Kooperation mit der Musikschule Ortenau?

Die musikalische Qualität der Ausbildung in der Musikschule war auch dieses Jahr wieder sehr hoch. Dazu kommt inzwischen auch die Professionalität in der Abwicklung der Vorbereitung auf die Abzeichenprüfungen. Die Entscheidung für die Musikschule Ortenau war seinerzeit goldrichtig. Mit Jakob am Saxofon und Celina, Johanna und Fiona an den Querflöten können wir jetzt die ersten Früchte dieser Kooperation ernten.

Die Fragen stellte Matthias Dorn.

Weitere Informationen: Das Jahreskonzert des Musikvereins Trachtenkapelle Kirnbach ist: am morgigen Samstag, 2. Dezember, ab 20 Uhr in der Gemeindehalle Kirnbach. Der Eintritt beträgt sieben Euro, ermäßigt fünf Euro. Während der Pause ist eine Tombola geplant.